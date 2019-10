Jak Polacy oceniają rządy PiS? "Wyniki mogą wywołać konsternację w partii rządzącej!"

Z badania wynika, że "zdecydowanie dobrze" ostatnie cztery lata ocenia 17 proc. respondentów. Odpowiedź "raczej dobrze" wskazało 24 proc. pytanych.

Zdaniem 18 proc. Polaków, okres w którym władzę w kraju sprawowała partia Jarosława Kaczyńskiego był "zdecydowanie zły". 31 proc. ankietowanych oceniło ten czas jako "raczej zły".

Zdania na ten temat nie miało 10 proc. respondentów.

Zdaniem komentującego te wyniki prof. Rafała Chwedoruka, istnieje krąg wyborców, którzy choć mają zastrzeżenia do rządów Prawa i Sprawiedliwości, czują się niejako skazani na tę partię, ponieważ obawiają się że jeśli oni przegrają, przyjdą gorsi. Rozmówca "Super Expressu" podkreśla, że partii Kaczyńskiego powinno bardzo zależeć na tym, aby zmotywować swój elektorat przez wyborami, bo wyborcy opozycji na pewno czują się zdeterminowani i licznie stawią się przy urnach wyborczych. – Olbrzymią część elektoratu PiS stanowią osoby, które nie interesują się polityką, a programami socjalnymi. To typ wyborcy, którego bardzo łatwo zniechęcić do stawienia się przy urnach. Z zachęcaniem idzie gorzej – wyjaśnia.

Badanie zrealizowano w dniach 24-25 września 2019 r. na próbie 1101 dorosłych Polaków.