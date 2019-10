"Nie łyknął dziatwy Zandberga bezkosztowo". Ziemkiewicz wygrał w sądzie z Razem, zapłaci... Czarzasty

Rafał Ziemkiewicz, "Do Rzeczy"

"Może ktoś jeszcze pamięta, jak Partia Razem urządziła sobie hucpiarskie głosowanie, na co wydać pieniądze które spodziewali się ode mnie wygrać?" – napisał na Twitterze Rafał A. Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" wskazał, że właśnie wygrał ten proces i to Razem będzie musiała zapłacić. A właściwie... SLD.

"Dowcip w tym, że pomiędzy I instancją, a apelacją Partia Razem przestała nie tylko udawać, ale w ogóle istnieć, przyłączając się do SLD. (...) Więc, jak się dowiaduję, za pozewniczą twórczość »niekomunistycznej lewicy« zapłaci, jak sam siebie nazwał »stary komuch« Włodzimierz Czarzasty. A niech wie, że nie łyknął dziatwy Zandberga bezkosztowo" – stwierdził na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. Jak zauważył, w apelacji Razem podtrzymywała pozew jako Lewica. Przypomnijmy, że Razem pozwała Ziemkiewicza w 2016 roku za określenie ich "postbolszewicką partią". Publicysta "Do Rzeczy" napisał wówczas, że w "w polskim życiu publicznym nie może być miejsca dla marksistów, leninistów, trockistów, maoistów i innej czerwonej swołoczy oraz zwykłych ulicznych bandytów, atakujących manifestacje patriotyczne", zaś "17 września to właściwa data aby wystąpić ze społeczną inicjatywą zdelegalizowania postbolszewickiej, organizacji, której istnienie w Polsce, tak doświadczonej przez czerwony terror, narusza konstytucję i przede wszystkim poczucie elementarnej przyzwoitości". "Poszło o to, że sparodiowałem nadętą nazwę razemków domagającą się delegalizacji ONR jako partii »faszystowskiej« (...). Działacze Razem zażądali od sądu, aby zakazał mi nazywania ich komunistami i ukarał, a sąd uznał, że nazywanie ich komunistami jest uprawnione" – wyjaśnia Ziemkiewicz na Twitterze. Jak dodał publicysta "Do Rzeczy", już wiadomo, na jaki cel pójdą pieniądze od Czarzastego. "Propozycji można nie nadsyłać - uprawnione grono decyzyjne wybrało już opcję »Fundusz Alkoholowy«" – podał. Czytaj także:

