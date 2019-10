Coraz więcej wegan i wegetarian. Polacy nie chcą mięsa?

Moda czy wyższa idea? Coraz więcej Polaków decyduje się zrezygnować z mięsa w swojej diecie, lub przynajmniej ograniczyć jego spożycie. To może wywrócić rynek do góry nogami – pisze "Rz".

Jak podkreśla dziennik, rezygnacja z mięsa może być efektem proekologicznego trendu i dyskusji na temat zmian klimatycznych. "Wyprodukowanie kilograma wołowiny to średnio ponad 14 tys. litrów wody i ponad 6 kg paszy, a poza tym do atmosfery trafia tyle CO2, co trzygodzinna jazda samochodem" – wyjaśnia "Rz". Taki motyw wskazuje 30 proc. ankietowanych.

Przeważającym jednak argumentem wśród wegan i wegetarian, a także osób ograniczających mięso w diecie, są wątpliwości co do jakości mięsa i wyrobów mięsnych dostępnych w sklepach (54 proc.). 36 proc. wskazuje, że mięso można zastąpić w diecie wieloma innymi produktami.

"Rz" powołuje się na sondaż przeprowadzony dla portalu Pyszne.pl. Według tego badania, 12 proc. Polaków planuje ograniczyć także spożycie cukrów.

– Wegetarianizm z niszy stał się silnym trendem o ogromnym znaczeniu dla rynku spożywczego i gastronomicznego. Wpływ jedzenia na zdrowie oraz względy etyczne spowodowały, że Polacy zaczęli interesować się tym, jak dany produkt został wytworzony, a w przypadku dań z restauracji – z jakich składników go przygotowano – mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl, największego serwisu do przyjmowania online zamówień na posiłki.

Wobec mody na weganizm obojętne nie pozostają nawet fast-foody. KFC proponuje w zastępstwie mięsa ser halloumi, McDonald's również wprowadza szereg zamienników, które jeszcze nie są dostępne w Polsce.

