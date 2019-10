Prof. Piotr Czauderna pierwszym prezesem Agencji Badań Medycznych

Prof. Piotr Czauderna: chirurg dziecięcy, kierownik Klinki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Sekcji Opieki Zdrowotnej w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP został oficjalnie mianowany prezesem Agencji Badań Medycznych - po wygraniu konkursu na to stanowisko.

- Bez Agencji Badań Medycznych nie będzie w Polsce innowacyjnej medycyny, ani dobrego wykorzystania wzrostu nakładów na ochronę zdrowia - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski w debacie na temat Agencji Badań Medycznych w tygodniku "Do Rzeczy". ABM ma służyć pacjentom, lekarzom, polskiej medycynie i gospodarce - podkreślał dr Radosław Sierpiński, dotychczasowy p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych. Badania kliniczne - zarówno komercyjne (prowadzone na zlecenia firm farmaceutycznych) jak niekomercyjne są motorem postępu w medycynie. Dzięki nowo powstałej Agencji Badań Medycznych w Polsce ma toczyć się więcej zarówno badań komercyjnych, jak niekomercyjnych. Zyskają pacjenci - dzięki możliwości stosowania terapii niedostępnych jeszcze w Polsce, a także dzięki możliwości zastosowania nowych technik operacyjnych.

Prof. Piotr Czauderna ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania medycznego i uzyskał tytuł Master of Business and Admininistration (MBA) - GFKM i University Aix-en-Provence. Jest członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Aktywnie uczestniczył w debatach "Wspólnie dla Zdrowia" i opracowywał z nich wnioski dotyczące zmian w polskim systemie ochrony zdrowia.

W tym roku został również wyróżniony przez redakcję "Do Rzeczy" zaszczytnym tytułem Wizjonera Zdrowia - w kategorii System Ochrony Zdrowia. Uczestniczył również we wszystkich debatach oksfordzkich Do Rzeczy dotyczących systemu ochrony zdrowia.