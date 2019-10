Tusk ma szansę na ważne stanowisko? "Jest faworytem"

Niemiecki dziennik donosi, że nowy przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej zostanie wyłoniony podczas listopadowego kongresu tej partii w Zagrzebiu. Według ustaleń "FAZ", faworytem na następcę Josepha Daula jest przewodniczący Rady Europejskiej. Kadencja Donalda Tuska na tej funkcji kończy się właśnie w listopadzie.

Tusk miał obiecać we wrześniu, że wkrótce określi swoje plany na najbliższą przyszłość. Kwestia wyboru nowych władz EPL będzie przedmiotem rozmów prezydium tego ugrupowania na posiedzeniu przed szczytem UE 17 i 18 października.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" nieoficjalnie ustaliło, że z ubiegania się o funkcję przewodniczącego EPL zrezygnował Manfred Weber, który stoi na czele frakcji chadeckiej w Parlamencie Europejskim. Powodów jest kilka. Jednym z nich jest przekonanie, iż nie można doprowadzić do sytuacji, w której niemieccy politycy pełnią najwyższe funkcje zarówno w Komisji Europejskiej, jak i Europejskiej Partii Ludowej. To jednak nie wszystko. Wskazuje się też, że Weber nie pełnił żadnej ważnej funkcji rządowej, a to obniża rangę stanowiska szefa EPL. Jego kandydaturze sprzeciwił się sam prezydent Francji Emmanuel Macron.

