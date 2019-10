Kidawa-Błońska: Polska nie chce socjalizmu

Małgorzata Kidawa-Błońska odniosła się do programu PiS na konferencji prasowej w Kielcach. – Porozmawiajmy o Polsce, bo idzie pan w złym kierunku, Polska nie chce socjalizmu – zwróciła się do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– To dzięki pracy polskich przedsiębiorców i pracowników Polska mozolnie wspina się do grona najbardziej krajów UE. Ludzie dokonują naprawdę wielkiego wyzwania i oczekują wsparcia – stwierdziła polityk. – Nie może być tak, że nieodpowiedzialna polityka premiera Morawieckiego (...), ale także nieodpowiedzialne decyzje powodują, że stoimy na cienkim lodzie. Jeżeli to się stanie, wiele osób w Polsce straci pracę, wielu przedsiębiorców będzie musiało zamknąć swoje firmy. Przez nieumiejętne podejmowanie decyzji dotyczących gospodarki, chcą zniszczyć to, co w naszym kraju bardzo ważne – mówiła kandydatka KO na premiera.

Jak podkreśliła, Jarosław Kaczyński nigdy nie prowadził swojej firmy. – Wiem, że pan prezes nie zakładał firmy, nie brał kredytu na założenie firmy i nigdy nie stanął twarzą w twarz ze swoim pracownikiem, którego musiałby zwolnić tylko dlatego, że koszty pracy w jego zakładzie są za wysokie, a są przecież przedsiębiorcy, którzy muszą podjąć decyzję żeby zwolnić pracownika, nie dlatego że źle pracuje, ale dlatego, że koszty pracy są tak wysokie i musi się z nim rozstać. To prawdziwy dramat. My na to nie pozwolimy – zapewniła polityk PO.

Kidawa-Błońska oceniła, że propozycje regulowania statusu zawodu są "socjalistycznymi metodami". – Nie może być tak, że centralistycznie, jak za socjalizmu, będzie się decydowało kto w Polsce ma być przedsiębiorcą, nauczycielem, adwokatem, artystą czy dziennikarzem. Nie po to polscy rodzice wkładają wielki trud w wykształcenie swoich dzieci, dając im prawo wyboru, Polacy chcą być wolni, chcą samodzielnie wybierać swoją drogę życiową, sami podejmować decyzje jak mają żyć. Na takie socjalistyczne metody nie zgadamy się – powiedziała.