Wybranowski pisze do Grety Thunberg. Chodzi o... plakaty Koalicji Obywatelskiej

"Odebraliście mi dzieciństwo i marzenia swoimi pustymi słowami. Ludzie cierpią i umierają. Nasze ekosystemy są zrujnowane. Jesteśmy na początku masowego wymierania, a wszystko, o czym możecie mówić to pieniądze i bajki o wiecznym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie?" – ten fragment z wystąpienia Grety Thunberg wygłoszonego podczas szczytu klimatycznego ONZ można przeczytać na plakacie zachęcającym do oddania głosu na Koalicję Obywatelską. Przygotowała go partia Zieloni. Na plakacie widnieje również zdjęcie Grety Thunberg.

Na istotny askept sprawy zwrócił uwagę dziennikarz tygodnika "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski. "Hej Platforma Obywatelska i Zieloni - takie pytanie mam. Czy uzyskaliście oficjalną zgodę Grety Thunberg na wykorzystywanie jej wizerunku w kampanii politycznej, na materiałach sygnowanych logiem Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej?" – zapytał na Twitterze.

Dziennikarz zwrócił się też do samej zainteresowanej. "Droga Greto, czy ty lub twoi rodzice zgodziliście się, żeby partia polityczna w Polsce - tzw. Koalicja Obywatelska - umieściła Twoje zdjęcie na plakatach wyborczych wykorzystywanych w kampanii wyborczej do parlamentu?" – zapytał.