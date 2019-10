Szwecja: Polacy zatrzymani za handel ludźmi

Zatrzymane osoby to trzech mężczyzn i jedna kobieta (w wieku 40-50 lat), pochodzący z Polski. Zatrzymani mieli zajmować się sprowadzaniem do Szwecji osób w trudnej sytuacji finansowej, a następnie zmuszaniem tych osób do dokonywania kradzieży.

Sprowadzani mieli dokonywać przestępstw, pieniądze oddając zleceniodawcom w zamian za jedzenie, a sami mieszkali w namiotach.

Proceder miał trwać kilka lat, nie wiadomo ile dokładnie osób padło ofiarą Polaków (dotychczas policja ustaliła, że jest ich kilkanaście). Swoje ofiary przestępcy sprowadzali z państw nadbałtyckich.

Zatrzymani odpowiedzą za handel ludźmi i kradzież.

