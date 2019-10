"Chcecie takiej Polski?". Rubik oburzona projektem ws. karania za seksedukację

W projekcie zapisano, że publiczne "propagowanie" i "pochwalanie" podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego ma być zagrożone karą do 2 lat więzienia, to samo "za pomocą środków masowego komunikowania" miałoby spotkać się z wyrokiem do 3 lat więzienia. "Ponad 263 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop Pedofilii złożono dzisiaj w Sejmie. Jego celem jest ochrona dzieci przed przemocą seksualną ze strony aktywistów LGBT oraz uniemożliwienie nakłaniania dzieci i młodzieży do rozwiązłości płciowej" – czytamy na stronie stoppedofilii.pl.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b kodeksu karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego. Jednocześnie ten, kto będzie propagował lub pochwalał podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając na terenie szkoły lub placówki oświatowej, będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ma się odbyć 15 października podczas posiedzenia Sejmu.

Pomysł krytykuje znana z promocji wiedzy na temat seksualności i edukacji seksualnej modelka Anja Rubik. W emocjonalnym wpisie czytamy: "Nowe regulacje dotknęłyby wszystkich tych, którzy w związku z pracą edukują o seksie i seksualności ludzi poniżej 18. roku życia. (Pamietajmy! wiek, w którym można zgodzić się na seks z drugą osobą w Polsce wynosi 15 lat! Czyli rozmowa o bezpiecznym seksie, świadomej zgodzie, antykoncepcji nie będzie możliwa!). W praktyce oznacza to, że wszystkie osoby zajmujące się edukacją seksualną wśród młodych miałyby być zagrożone karą więzienia. Glosujmy tak by do tego NIE doszło! Zacznijcie wszystkich wokół siebie namawiać by poszli na wybory! Sąsiadów ! Rodzinę! Jest to bardzo ważne! Nie dopuśćmy do tego! JEST TO W NASZYCH RĘKACH!!!! Wybory już za 11 DNI!!!!!!! OD NAS i TEGO czy zagłosujemy wszytko zależy" – nawołuje gwiazda.