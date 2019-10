Guział dyrektorem zarządzającym w niemieckiej spółce Orlenu

W lutym tego roku Piotr Guział trafił do rady nadzorczej spółki Exatel i zasiada w niej do dziś. Exatel to należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator telekomunikacyjny. Nadzór nad nim sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Portal "Halo Ursynów" informuje, że były radny został dyrektorem zarządzającym w niemieckiej spółce Unipetrol Deutschland GmbH, należącej do grupy PKN Orlen. Firma zajmuje się dystrybucją produktów holdingu Unipetrol w krajach niemieckojęzycznych. Guział swoje stanowisko piastuje od czerwca 2019 r.

Drugim dyrektorem zarządzającym w Unipetrol Deutschland GmbH jest Ryszard de Lewin Lewiński. To z kolei przewodniczący Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Szczecin w gminie Łobzie. Jego żoną jest Helena Szymańska, od dwóch lat szefowa Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.