Umań, czyli miejsce zapomniane – tak można przetłumaczyć na polski ukraińską nazwę miasta. Faktycznie, nam, mieszkańcom Polski, to średniej wielkości miasto (ponad 80 tys. mieszkańców) znajdujące się w środkowej części Ukrainy, trochę na południe od stolicy kraju – Kijowa, wydaje się, że od wielu lat jest zapomniane. Pierwsze skojarzenie miejscowości z historią Polski to rzeź humańska z 1768 r. Wtedy to w ramach tzw. koliszczyzny, czyli rzezi dokonywanych przez hajdamaków oraz zrewoltowane chłopstwo na Polakach i Żydach zamieszkujących Dzikie Pola, do najstraszniejszego aktu przemocy doszło właśnie w Humaniu.