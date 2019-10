Komu sprzyja wyższa frekwencja? Wyciekły wewnętrzne badania

W symulacji wzięto pod uwagę frekwencję na poziomie 53, 57 i 59 proc. Okazało się, że w każdym z badanych przypadków PiS wygrywa, mając odpowiednio: 45, 48 i 53 proc. poparcia. Z każdego wariantu wyszło też, że do Sejmu wejdą cztery ugrupowania: PiS, KO, Lewica i PSL. Progu nie udało się przekroczyć Konfederacji.

Dziennikarze "DGP" przeliczyli też wyniki na mandaty. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na od 238 do nawet 278 mandatów. Co ważne, ten ostatni wariant to większość pozwalająca na odrzucanie prezydenckiego weta.

"Najważniejszy wniosek z tych badań? Wysoka frekwencja poprawia wynik PiS. Jednak według ekspertów w ostatnich tygodniach widać, że elektorat opozycji coraz bardziej się mobilizuje. Nie oznacza to, że rządząca partia nie osiągnie wysokiego wyniku, tyle że najwyższa frekwencja – w okolicach 60 proc. – może działać na korzyść przeciwników PiS" – czytamy w "DGP".

Prawo i Sprawiedliwość od kilku dni prowadzi kampanię mobilizacyjną wśród swoich wyborców. Jednak "DGP" zauważa, że samo pozyskanie wielkiej liczby głosów w regionach tradycyjnie popierających PiS nie musi dać PiS dużych zysków w mandatach. "Dla PiS jest kluczowe, by do wyborów poszedł ich nowy elektorat z zachodniej części Polski" – ocenia dziennik.

