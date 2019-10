Duży wzrost oglądalności "Wiadomości" TVP

Liderem oglądalności są "Fakty” TVN i TVN24 BiS, które we wrześniu 2019 roku oglądało średnio 2,90 mln widzów. To zapewniło tym stacjom 23,82 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, serwis zyskał 8,47 proc. widzów, czyli 227 tys. oglądających, a jego udział wzrósł z 22,67 proc.

Tuż za "Faktami" uplasowały się "Wiadomości" TVP1, które zanotowały największy wzrost oglądalności. Widownia głównego serwisu informacyjnego Telewizji Polskiej zwiększyła się najbardziej w zestawieniu aż o 12,76 proc. (310 tys. osób) do 2,74 mln oglądających. To oznacza, że udział „Wiadomości” w rynku wzrósł z 18,37 proc. do 20,38 proc.

Na trzecim miejscu znalazł się „Teleexpress”, którego oglądalność w TVP1 i TVP Info w ciągu roku wzrosła o 7,59 proc., czyli o 155 tys. widzów. We wrześniu 2019 roku serwis ten oglądało 2,20 mln osób (1,68 mln w TVP1 i 516 tys. w TVP Info). Z kolei udział "Teleexpressu" uplasował się na poziomie 25,11 proc.

Na czwartym miejscu znalazły się „Wydarzenia” Polsatu i Polsatu News. Widownia dziennika wyniosła 1,97 mln osób, po wzroście o 1,50 proc. (29 tys. widzów). Średnia widownia „Wydarzeń” na głównej antenie wyniosła 1,83 mln osób, a w Polsacie News było to 141 tys.