"Rz": Wojciechowski bez szans na zostanie komisarzem

Jak podawał wczoraj serwis RMF FM, dodatkowe przesłuchanie polskiego kandydata do teki unijnego komisarza ds. rolnictwa zostanie przyspieszone. Powtórkowe przesłuchanie Wojciechowskiego ma się odbyć w przyszły poniedziałek, o godz. 18.30.

Przyspieszenie przesłuchania wynika z negatywnej oceny wtorkowego wystąpienia polskiego kandydata, które uznano za zbyt ogólnikowe i słabe merytorycznie, a także z powodu braku czasu. Przedstawiciele grup politycznych PE chcą przyspieszyć procedurę w taki sposób, żeby zostawić Wojciechowskiemu mniej czasu na odpowiedzi pisemne, które dla eurodeputowanych są formalnością – informuje RMF FM.

Zmiana kandydata?

Dzisiejsza "Rzeczpospolita" informuje jednak, że po tym jak Polak słabo wypadł podczas przesłuchania, kandydatura Wojciechowskiego jest bez szans.

„Teoretycznie piłka jest jeszcze w grze. Po wtorkowym fatalnym przesłuchaniu w komisji rolnictwa PE Janusz Wojciechowski dostał w środę wieczorem listę pytań, w których został poproszony o skonkretyzowanie swoich poglądów na wspólną politykę rolną. Jeśli to nie zadowoli europosłów, będzie zaproszony na ponowne przesłuchanie i znów, jak po pierwszym, odbędzie się spotkanie koordynatorów grup politycznych. Tam musi uzyskać poparcie dwóch trzecich głosów. A jeśli i to mu się nie uda, to odbędzie się głosowanie tajne w komisji rolnictwa, gdzie zwykłą większością głosów zapadnie decyzja o jego losie. Ale już teraz nasi rozmówcy w Brukseli twierdzą, że Polska musi poszukać innej osoby na stanowisko komisarza” – podaje „Rzeczpospolita”.