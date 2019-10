Niespodziewany zwrot akcji. Dwa medale Polaków na MŚ!

Wczoraj wieczorem Paweł Fajdek zdobył złoty medal w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Wydawało się, że będzie to jedyny medal dla Polski w tej konkurencji, bo Wojciech Nowicki zajął czwarte miejsce. Sędziowie zmienili jednak swoją decyzję, co do najlepszego rzutu Węgra Bence Halasza, co sprawiło, że Polak wywalczył ostatecznie brązowy medal.

Najlepsza próba Węgra zakończyła się rzutem na 78,18 metra, ale sędziowie po konkursie uznali, że została ona oddana w nieprawidłowy sposób.W efekcie sędziowie zmienili swoją decyzję. To oznacza, że również Polak sięgnie po brązowy medal. "Reprezentacja Polski złożyła apelację w sprawie prawidłowości rzutu Bence'a Halasza, twierdząc, że Węgier dotknął ziemi poza kołem. Komitet Apelacyjny zebrał się, przeanalizował nagrania z zawodów i ustalił, że nieprawidłowości w przeprowadzeniu konkursu wpłynęły na niekorzyść polskiego sportowca Wojciecha Nowickiego. Apelacja została podtrzymana, a Komitet Apelacyjny stwierdza, że Wojciech Nowicki także zostanie nagrodzony brązowym medalem" – poinformowano w komunikacie IAAF. W ten sposób reprezentacja Polski zdominowała zmagania w rzucie młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dosze. Oprócz Nowickiego po medale sięgnęli Fajdek i Joanna Fiodorow, która wywalczyła srebro.