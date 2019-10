"Chcę skończyć z komuną, w którą brnie Kaczyński". Kukiz: Nie wejdę w koalicję z PiS

Lider Kukiz'15 zapytany został przez Jacka Nizinkiewicza, czy oddając głos na Koalicją Polską, w której skład wraz z jego ugrupowaniem wchodzi Polskie Stronnictwo Ludowe, oddaje się głos na potencjalnego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości.

Paweł Kukiz w odpowiedzi przywołał słowa już wielokrotnie przez siebie powtarzane: "pójdę z każdym, kto zrealizuje proobywatelskie postulaty". – Kiedy myślałem o koalicji z większą opcją polityczną, by zrealizować postulaty z 2015 roku, rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim i spotkałem się z absolutną odmową realizacji któregokolwiek z tych postulatów. Przecież, na Boga, jest oczywiste, że nie wejdę w jakąkolwiek współpracę z takim ugrupowaniem jakim jest PiS. Nie przyszedłem do Sejmu po spółki Skarbu Państwa – bo mam tantiemy – podkreślał. Rozmówca "Rzeczpospolitej" oświadczył, że w przeciwieństwie do tych "darmozjadów", on potrafi "najnormalniej w świecie pracować".

– Przyszedłem po zmianę ordynacji wyborczej i nadanie Polsce charakteru państwa demokratycznego, skończenia komuny, w którą pan prezes coraz bardziej brnie – przekonywał polityk. Jak dodawał, wielu obywateli nie zdaje sobie sprawy, że za pieniądze które teraz otrzymują, mogą sprzedać wolność na kolejne dekady. – Za 500+ dajemy partii władzy jeszcze większe możliwości autoryzacji państwa, dyktatorskie wręcz. Nie wejdę w koalicję z PiS. Chcę skończyć z komuną, w którą brnie prezes Kaczyński – skwitował.