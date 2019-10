Brudziński: To jest nie tylko ważne! To jest mega ważne!

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił wczoraj na antenie Telewizji TRWAM o konieczności mobilizacji elektoratu przed zblizającymi się wyborami parlamentarnymi. – Apeluję do wszystkich aby nie zapomnieli, że do tych wyborów trzeba pójść, i aby namówili do tego innych. Wybory wygrywa się nie sondażami, a przy urnach – podkreślał.

Do jego słów odniósł się na Twitterze europoseł, szef sztabu PiS Joachim Brudziński. Jak podkreślił, jest to sprawa nie tylko "ważna", ale "mega ważna". Polityk zwrócił uwagę, że cały czas mamy do czynienia z próbą demobilizowania elektoratu wysokimi sondażami. "Niestety mamy również własnych „useful idiot” którzy na potrzeby podkreślenia własnej 'ważnosci', podrzucają dziennikarzom jakieś wydumane badania" – dodał Brudziński.

Czytaj także:

Która partia ma najbardziej zdeterminowanych wyborców? Nie PiS