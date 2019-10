Skąd organizacje LGBT biorą pieniądze? Ujawniono ich źródła finansowania

Ruch LGBT jest szeroko dotowany przez Unię Europejską. Od 2017 r. zaliczające się do niego organizacje otrzymały równowartość prawie 2 mln zł. Dofinansowanie otrzymała np. Kampania Przeciw Homofobii. Jeden z projektów przez nią koordynowanych został dotowany kwotą wynoszącą w przeliczeniu 670 tys. zł. Wiadomo ponadto o środkach publicznych, których ta organizacja nie uwzględniła w odpowiedziach na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Komisja Europejska na swojej stronie internetowej podała, że KPH koordynowała projekt dotyczący „przestępstw motywowanych homofobią i transfobią”. Kwota jaką Komisja Europejska wsparła realizację projektu to 555 tys. euro (ok. 2,4 mln zł).

Władze Warszawy od lat przychylne są ideologicznym organizacjom należącym do ruchu LGBT. Przykładem wsparcia dla takich stowarzyszeń jest m.in. wprowadzenie w stolicy deklaracji LGBT, czy objęcie patronatem przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego „Parady Równości”. Ta tendencja przejawia się także w podziale środków w programach grantowych. Z danych udostępnionych przez Urząd Miasta wynika, że od początku prezydentury Rafała Trzaskowskiego zagwarantowano dla ruchu LGBT kwotę 876 tys. zł. Przekracza to sumę pieniędzy wydaną na tego typu organizację w ciągu całej ostatniej kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Wśród stowarzyszeń wspieranych przez Urząd Miasta jest m.in. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, którego jednym z założycieli jest Krzysztof Śmiszek, działacz partii Wiosna, w przeszłości związany z Kampanią Przeciw Homofobii. W latach 2018-2020 na działalność Towarzystwa przeznaczono w sumie 231 tys. zł z budżetu Warszawy. Prawie 100 tys. przekazane zostało, z kolei, na działalność organizacji Lambda Warszawa – jednego z partnerów warszawskiej „Parady Równości”. Ratusz zdecydował się także wesprzeć kwotą 155 tys. zł Fundację Edukacji Społecznej. Ta organizacja zajmuje się m.in. promowaniem edukacji seksualnej i preparatów antykoncepcyjnych wśród uczniów szkół.

Miasto zawarło również liczne umowy ze stowarzyszeniami LGBT, na podstawie których przekazano środki na realizację projektów. Przykładowo, Lambda Warszawa w latach 2014-2018 otrzymała 545 tys. zł na realizację swoich projektów, m.in. wydarzeń towarzyszących „Paradzie Równości”. Niektóre organizacje korzystały też z udostępnionych przez miasto lokali. Należą do nich, chociażby, Kampania Przeciw Homofobii czy Fundacja Trans-Fuzja.

"Finansowane są projekty, których podstawowym celem jest podważenie polskiego prawa rodzinnego, objęcie sankcją karną nieostro rozumianego pojęcia homofobii, a także działania, które wiążą się z hasłem zwalczania dyskryminacji. Nie mają one jednak nic wspólnego z obowiązującym w Polsce prawem. Próbuje się bowiem stworzyć nowe, szerokie pojęcie dyskryminacji" - zaznaczył dr Tymoteusz Zych, Wiceprezes Ordo Iuris.

Cały raport można POBRAĆ W TYM MIEJSCU.

Czytaj także:

Rzecznik rządu: Rządy PO i Lewicy oznaczają wojnę kulturową i cywilizacyjną

Czytaj także:

Kandydat KO mówi "nie" małżeństwom homoseksualnym