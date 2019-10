"Niestety Kaczyński ma sporo racji...". Cimoszewicz zaskoczył w "Kropce nad i"

Cimoszewicz był gościem Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i". W pewnym momencie rozmowy polityk krytycznie ocenił obecną opozycję.

– Niestety Kaczyński ma sporo racji, kiedy krytykuje opozycję za pewną nijakość. Trzeba być wyrazistym, trzeba mieć jednoznaczne poglądy, trzeba mieć odwagę je przedstawiać. Tego – jak sądzę – w ostatnich latach brakowało. Ludzie na ulicy jaśniej wyrażali swoje poglądy niż niektórzy przywódcy opozycji – mówił Włodzimierz Cimoszewicz w Kropce nad I.

"Wojciechowski wypadł fatalnie"

W dalszej części rozmowy Cimoszewicz odniósł się do kandydatury Janusza Wojciechowskiego na stanowisko unijnego komisarza ds. rolnictwa.

Jak podawał wczoraj serwis RMF FM, dodatkowe przesłuchanie polskiego kandydata do teki unijnego komisarza ds. rolnictwa zostanie przyspieszone. Ma to wynikać z negatywnej oceny wtorkowego wystąpienia polskiego kandydata, które uznano za zbyt ogólnikowe i słabe merytorycznie, a także z powodu braku czasu. Przedstawiciele grup politycznych PE chcą przyspieszyć procedurę w taki sposób, żeby zostawić Wojciechowskiemu mniej czasu na odpowiedzi pisemne, które dla eurodeputowanych są formalnością.

– Niestety Wojciechowski wypadł fatalnie. To było wielkie zaskoczenie dla wielu osób, wiele osób zna go i nawet z zaciekawieniem, ale pozytywnym oczekiwano tego przesłuchania, bo Wojciechowski angażował się w sprawę dobrostanu zwierząt, czyli żeby dobrze je traktować i to budziło pewną sympatię. I ci ludzie byli zdumieni, że nie ma nic do powiedzenia, poza ogólnikami. Popełnił poważny błąd, że nie mówił po polsku, bo angielski nie jest jego mocną stroną i sobie nie poradził – mówił Włodzimierz Cimoszewicz w "Kropce nad i".