PO zarzuca PiS-owi... sprowadzanie imigrantów do Polski

Otwarcie strony ogłosił Borys Budka podczas ostatniej debaty w TVP. – Wystarczy zwykła ludzka przyzwoitość. Nie trzeba ustaw, by żona premiera ujawniła majątek, który przepisał na nią mąż, zanim premier musiał go ujawnić. Wystarczy nie kraść – mówił Budka podczas debaty. – Już dzisiaj zapraszam na stronę 100 afer PiS, tam rozliczymy każdą aferę, każde kłamstwo – mówił polityk.

Na liście pod nr 96 znajduje się "afera imigracyjna".

"Jak informują media, mimo szczucia Polaków na imigrantów w kampanii 2015 roku, realna polityka imigracyjna rządu PiS jest zupełnie odmienna od zapowiadanej. Rząd Mateusza Morawieckiego, według mediów, ściągnął rekordową liczbę muzułmanów do Polski, bo aż 17 tysięcy. Politycy PiS cynicznie jedno mówią, a co innego robią" – czytamy w opisie.

Przypomnijmy, że przed wyborami w 2015 roku, to rząd PO-PSL opowiadał się za ściągnięciem do Polski imigrantów. Podczas negocjacji z Komisją Europejską ówczesna premier Ewa Kopacz zgodziła się, aby do Polski skierowano 7 tys. imigrantów z Bliskiego Wschodu.