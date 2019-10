Taśmy Neumanna. "Na wybory idą głosować ludzie, którzy g***o się interesują"

Rozmowa, która została nagrana i opublikowana w TVP Info, miała miejsce pod koniec 2017 roku, w biurze PO w Gdańsku. Szef klubu KO-PO (wówczas Platformy) spotkał się z lokalnymi działaczami PO z Tczewa. Rozmowa dotyczyła tworzenia list przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.

"Rzygam tym Tczewem"

W trakcie spotkania Neumann wyraża swoje niezadowolenie z sytuacji w Tczewie, gdzie obecnie trwa wyłanianie kandydata (PO) na prezydenta miasta.

– Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę – mówi w pewnym momencie lider PO.

„Na wybory idą głosować ludzie, którzy g***o się interesują”

Kiedy w trakcie rozmowy lokalny działacz poddaje w wątpliwość czy jeden z kandydatów (ówczesny i obecny prezydent miasta – Mirosław Pobłocki) powinien walczyć o prezydenturę z powodu problemów z prawem, Neumann tłumaczy mu, że ta sprawa może pomóc kandydatowi PO.

– Sławek, ale tam jest jeszcze sprawa w tle najgrubsza. Ta działka na Rokickiej. On sprzedał za bezcen... a potem zmienił plan zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy jeden z działaczy. Chodzi o działalność Pobłockiego w zakresie sprzedaży gruntów, którą sprawdzało CBA.

– Więc będzie to miał w prokuraturze, będziesz miał akt oskarżenia przed wyborami – odpowiada działaczowi Neumann.

– Jak mu za to postawią, to jest koniec –komentuje sprawę działacz. – Nic nie jest końcem (...) Na wybory idą głosować ludzie, którzy g***o się interesują. Nie wiedzą, kto jest. I będą widzieli w Polsce atakowanych niepisowskich prezydentów z aktami oskarżenia – tłumaczy dalej szef klubu Platformy.

Neumann w rozmowie wprost mówi, że ewentualne zarzuty wobec polityka PO mogą nawet być sygnałem dla wyborców, że jest on atakowany przez PiS, co zachęci ludzi do poparcia tego kandydata.

– Będzie Hania Zdanowska, Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaśkowiak. On będzie w takim gronie zacnych ludzi, że, k***a, nikogo to nie ruszy. O tym ci mówię. Nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest k***a atak PiS-u, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda. W różnych badaniach, k***a, naszych, których oskarżają. Hania Zdanowska zyskuje, jak ma akt oskarżenia. Idzie wręcz dokładnie odwrotnie. Nie patrz na to, to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia, powodują, że nie mają żadnego [znaczenia] – tłumaczy polityk.

– Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach – dodaje Neumann, analizując sytuację nieżyjącego już prezydenta Gdańska.