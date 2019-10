Mróz, śnieg i deszcz. Niespodziewana zmiana pogody w weekend

W najbliższy weekend czekają nas pierwsze jesienne przymrozki. Do Polski napływa bowiem chłodne i wilgotne powietrze arktyczne. Temperatura będzie wahać się od -2 do do 13 stopni, zaś w dzień pojawią się opady deszczu i śniegu.

Dziś zachmurzenie umiarkowane, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na północy kraju możliwe są za to opady krupy śnieżnej, zaś w górach opady śniegu. Temperatura wyniesie od 9 do 13 st. Wiatr przeważnie słaby. W sobotę wystąpi zachmurzenie duże, a miejscami zobaczymy opady deszczu. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe są opady krupy śnieżnej, a w górach opady śniegu. Temperatura wyniesie od 8 do 13 st., chłodniej na terenach podgórskich, od 5 do 7 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju możliwy jest deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -2, 0 st. na wschodzie do 3 w centrum i na zachodzie oraz 5 nad morzem. Na północy i wschodzie Polski mogą wystąpić przygruntowe przymrozki, do -2 st. Wiatr słaby i umiarkowany.