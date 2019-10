Jakie są plany LGBT wobec Polski? Przeanalizowaliśmy kluczowy dokument

W 2025 r. ma w Polsce obowiązywać ustawa „o równości małżeńskiej”, czyli prawo zezwalające parom homoseksualnym na zawieranie „małżeństw”. Będzie ich wtedy, w relacji do ogółu małżeństw, półtora procent. Skąd to wiemy? Ze szczegółowej strategii działania, którą stworzyło stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza – jedna z prominentnych organizacji środowisk LGBT. Jeżeli komuś się zdaje, że nagły wysyp Parad Równości w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy to przypadek, to powinien koniecznie sięgnąć po „Strategię wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce na lata 2016–2025”.