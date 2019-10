„Będzie pani premierem?”. Zdecydowana odpowiedź Kidawy-Błońskiej

Mróz, śnieg i deszcz. Niespodziewana zmiana pogody w weekend

W najbliższy weekend czekają nas pierwsze jesienne przymrozki. Do Polski napływa bowiem chłodne i wilgotne powietrze arktyczne. Temperatura będzie wahać się od -2 do do 13 stopni, zaś w dzień pojawią się opady deszczu i śniegu.