"Trudno to wybaczyć". Komorowski mocno o prezydencie

Były prezydent był gościem programu "Express Biedrzyckiej". W rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" Komorowski nie szczędził słów krytyki pod adresem partii rządzącej zarzucając jej, że "od 4 lat nie prowadzi polityki społecznej ani gospodarczej, tylko politykę wyborczą".

Gość Kamili Biedrzyckiej poświęcił też część rozmowy na wyrażenie zdania na temat byłych prezydentów. W mocnych słowach wypowiedział się o urzędującej głowie państwa - Andrzeju Dudzie.

– Aby być wiarygodnym w różnych działaniach, pomimo różnic, bo Wałęsa ma inne poglądy, Kwaśniewski inne, to we wspólnym działaniu jest przekonanie, że szanujemy demokrację. A fundamentem demokracji jest konstytucja – mówił. – Jest problem z panem Andrzejem Dudą. W moim przekonaniu niestety ma istotny udział w łamaniu konstytucji polskiej. Trudno to wybaczyć, odpuścić zupełnie – dodał.

Zdaniem Bronisława Komorowskiego, Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do perfekcji "umiejętność kłamania w żywe oczy, jak coś jest białe to mówi, że czarne, a jak jest czarne to mówi, że białe".