Schetyna skomentował taśmy Neumanna

TVP Info opublikowało dzisiaj nagrania ze spotkania, w którym udział brał szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. – Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę – mówił podczas rozmowy Neumann.

Innym z wątków poruszonych przez polityka były zarzuty wobec nieżyjącego już prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mówiąc o problemach z prawem kandydatów PO, Neumann tłumaczy działaczom, że ewentualne zarzuty nie zaszkodzą politykom opozycji, bo będą traktowane przez wyborców jako ataki PiS-u. Mówiąc to Neumann wymienia listę nazwisk włodarzy miast, którzy mieli albo mają problemy z prawem. Wśród wymienionych jest nieżyjący już prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, przy nazwisku którego szef klubu PO-KO rzuca jednak zaskakującą uwagę. – Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach – mówi lider Platformy.

Do ujawnionych dziś taśm odniósł się na konferencji prasowej lider PO Grzegorz Schetyna. – Przed wyborami próbuje się odgrzewać stare kotlety i pokazywać coś, co jest zlepkiem kilku wyrwanych z kontekstu zdań i rzeczywiście elementów nieparlamentarności języka, za które Sławomir Neumann przeprosił dzisiaj wszystkich – powiedział polityk. Jak podkreślił, wydaje mu się, że w przyszłej kadencji parlamentu jego partyjny kolega będzie pilnował tego co mówi i tego "w jaki sposób używa znaków interpunkcyjnych".