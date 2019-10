"Czy to oficjalne stanowisko PO?". PiS pyta PO o "taśmy Neumanna"

TVP Info opublikowało dzisiaj nagrania ze spotkania, w którym udział brał szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. – Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę – mówił podczas rozmowy Neumann.

Rozmowa, która została nagrana i opublikowana w TVP Info, miała miejsce pod koniec 2017 roku, w biurze PO w Gdańsku. Szef klubu KO-PO (wówczas Platformy) spotkał się z lokalnymi działaczami PO z Tczewa. Rozmowa dotyczyła tworzenia list przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.

Podczas konferencji prasowej zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel ocenił, że "zasady lojalności”, o których mówił Sławomir Neumann były dla "rodzinnych organizacji przedsiębiorców charakterystycznych dla południowej części Włoch", a nie dla polityków. – W polityce powinniśmy kierować się zasadami, uczciwością, a nie tym, że jeżeli należysz do mojej grupy, do mojej rodziny, a jak wyjdziesz, to cię zniszczę – tłumaczył.

Z kolei szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski pytał, czy wypowiedzi Sławomira Neumanna są stanowiskiem całej Koalicji Obywatelskiej. – Co na to Grzegorz Schetyna? Czy to jest też jego zdanie? Czy on też tak ocenia wyborców, mieszkańców Tczewa? Czy, stawiając za nazwę Tczewa nazwy innych miejscowości, wyborców w Polsce powiatowej, gminnej? Czy to jest też zdanie pani marszałek Kidawy-Błońskiej? – pytał. – Oczekujemy na reakcję PO - Grzegorza Schetyny i pani marszałek Kidawy-Błońskiej – dodał.