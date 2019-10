Semka o taśmach Neumanna: To uderzyło mnie najbardziej

Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" był gościem Antoniego Trzmiela na antenie Polskiego Radia 24. Odniósł się do ujawnionych dziś przez TVP Info taśm na których zarejestrowano rozmowy szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna.

Piotr Semka przyznał, że tym co uderzyło go w tych nagraniach najbardziej to przekonanie Platformy Obywatelskiej, że może liczyć na sędziów w procesach swoich członków. – PiS był atakowany z różnych stron. A dziś PO się uśmiecha i pyta: gdzie te zakończone procesy? – wskazywał i dodawał: "Była domyślna teza, że na sędziów można liczyć".

Gość Antoniego Trzmiela przyznał, że osobiście bardzo się zirytował, że Sławomir Neumann zaatakował Tczew.

Mówiąc dalej o taśmach Semka podkreślał: "to język tzw. konkreciarzy z PO. Ten język przypomina język szefa mafii. Jesteś z nami, to włos ci z głowy nie spadnie. Charakterystyczne jest okopanie się w kilku rejonach Polski: Warszawa, Poznań, woj. zachodnio-pomorskie i Gdańsk"/

Taśmy Neumanna

TVP Info opublikowało dzisiaj nagrania ze spotkania, w którym udział brał szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. – Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę – mówił podczas rozmowy Neumann.

Innym z wątków poruszonych przez polityka były zarzuty wobec nieżyjącego już prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mówiąc o problemach z prawem kandydatów PO, Neumann tłumaczy działaczom, że ewentualne zarzuty nie zaszkodzą politykom opozycji, bo będą traktowane przez wyborców jako ataki PiS-u. Mówiąc to Neumann wymienia listę nazwisk włodarzy miast, którzy mieli albo mają problemy z prawem. Wśród wymienionych jest nieżyjący już prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, przy nazwisku którego szef klubu PO-KO rzuca jednak zaskakującą uwagę. – Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach – mówi lider Platformy.

