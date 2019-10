Liroy-Marzec poparł kandydata KO. "To człowiek, za którego nigdy nie musieliśmy się wstydzić"

Informację o udzieleniu poparcia kandydatowi Koalicji Obywatelskiej Piotr Liroy-Marzec przekazał podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Tadeusz Ross to warszawski radny. Wcześniej był posłem i europosłem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Obecnie startuje z list Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.

Lider Skutecznych przekonywał, że dla niego nie ma znaczenia partia polityczna, a człowiek. Podkreślał, że jest to szczególnie ważne w dniach, w których żegnamy Kornela Morawieckiego. Polityk przypomniał, że marszałek senior wielokrotnie apelował o dialog. Piotr Liroy-Marzec zapowiedział, że wszędzie tam, gdzie jego ugrupowanie nie ma swoich list, będzie zachęcał do głosowania na konkretnych polityków. O Tadeuszu Rossie mówił w samych superlatywach. – To wspaniały człowiek. Twórca kultury, ale też człowiek o dużej kulturze osobistej. Wspaniały samorządowiec, poseł, eurodeputowany, człowiek, za którego nigdy nie musieliśmy się wstydzić – mówił Liroy-Marzec. Jak dodawał, Ross "stał za obywatelami" i spełniał obietnice.