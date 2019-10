Terlikowski: To pokazuje źródła klęski opozycji

Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" odniósł się na Facebooku do wypowiedzi Jerzego Stuhra na temat wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Mówiąc o przyczynach dla których wielu Polaków decyduje się głosować na tę partię, aktor powiedział: „Mam teorię taką, że to jest zemsta za wielowiekowe ciemiężenie”.

Terlikowski przyznaje, że wypowiedź ta nie oburza go. Mimo że, jak podkreśla, sam ma pochodzenie chłopskie.

"Dlaczego więc o tej wypowiedzi piszę? Bo tak się składa, że pokazuje ona źródła klęski opozycji, którą jest kompletnie niezrozumienie przyczyn sukcesu władzy i ich własnej opozycji. Stuhr pokazał, a wiele wskazuje, że niemała część opozycyjnych elit jest z nim zgodna, że jego zdaniem lud (demos) głosuje kierując się czystą złośliwością wobec elit, resentymentem, a nie własymi interesami czy zbiorowymi pozytywnymi emocjami. I pomijając już fakt, że zazwyczaj takie analizy formułują ludzie, którzy sami w swoich działaniach kierują się resentymentem, to trudno nie dostrzec, że tego rodzaju diagnoza wyklucza sformułowanie jakiegokolwiek konkretnego programu politycznego. Skoro ludzie i tak kierują się zemstą, to po co im przedstawiać jakikolwiek program" – tłumaczy publicysta. Terlikowski kończy swój wpis stwierdzeniem, że "jeśli po tamtej stronie nic się nie zmieni, to PiS może liczyć jeszcze na wiele lat spokojnego rządzenia".