Grzegorz Schetyna o Kornelu Morawieckim: Nie bylibyśmy w wolnej Polsce, gdyby nie jego zaangażowanie

Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat. Był założycielem Solidarności Walczącej, legendą opozycji z czasów PRL i marszałkiem seniorem Sejmu. Tuż przed śmiercią prezydent Andrzej Duda nadał mu Order Orła Białego.

Wspólną działalność w czasach PRL wspominał dzisiaj lider PO Grzegorz Schetyna. – Moja przyjaźń z Kornelem Morawieckim w latach 80. była elementem naszej wspólnej drogi do niepodległości, do wolnej Polski. Spotkaliśmy się w 1983 roku po raz pierwszy. Pamiętam to jak dziś, w lokalu konspiracyjnym. Miałem przyjemność pracować z nim być w konspiracji, współtworzyć struktury Solidarności Walczącej. Będę to zawsze pamiętał – mówił polityk.

Schetyna podczas konferencji podkreślił również zasługi Kornela Morawieckiego dla odzyskania przez Polskę suwerenności.

– To ważna postać dla polskiej historii. Nie bylibyśmy dzisiaj tutaj, w wolnym Wrocławiu, w wolnej Polsce, gdyby nie jego zaangażowanie, wielka wizja, którą realizował, ale też skromność i ludzka przyzwoitość – podkreślił lider PO.