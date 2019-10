Abp Jędraszewski: Kornel Morawiecki nigdy się nie ugiął

Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Od godz. 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego trwa msza święta pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Przed katedrą zgromadziło się kilka tysięcy osób. W nabożeństwie poza szefem rządu z rodziną udział bierze m.in. prezydent Andrzej Duda. W Katedrze Polowej WP obecni są też m.in. marszałkowie Sejmu Elżbieta Witek i Senatu Stanisław Karczewski, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremierzy Jarosław Gowin i Piotr Gliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele wojska. W ostatnim pożegnaniu Kornela Morawieckiego bierze udział premier Republiki Czeskiej Andrej Babis

O godz. 15 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach będzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Metropolita krakowski mówił o tym, że Polska patriotyczna niosła Kornela Morawieckiego od pierwszych dni jego życia. – W radykalnym sprzeciwie wobec zła wziął również ojciec Kornela, Michał Morawiecki, który wywodził się z rodziny o tradycjach niepodległościowych. To taka Polska niosła Kornela od pierwszych dni jego życia – wskazywał.

– Niemile zdziwiła go postawa niektórych działaczy KOR w Warszawie, gdy przybycie papież Polaka do ojczyzny w czasach PRL, traktowali jak coś niemal obcego. Postanowił więc udać się, wraz z działaczami z Wrocławia, na spotkanie z papieżem. Miał ze sobą transparent w kolorach flagi Polski z dużymi literami zapisanymi na czerwono "WIARA", a poniżej na biało zapisał "NIEPODLEGŁOŚĆ". Wzbudził wielkie zdziwienie. SB zareagowała. On się nie ugiął – wspominał abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski podkreślił, że kiedy rodziła się "Solidarność" Kornel Morawiecki od razu stał się jej członkiem. – Utworzył Solidarność Walczącą. Nazwa zawiera w sobie paradoks - jedność i walkę. Jak to pogodzić? Program Solidarności Walczącej mówi o tym, że dobro wspólne to dla Morawieckiego była suwerenna i niepodległa Polska. Jego zdaniem można to było osiągnąć tylko poprzez radykalne odrzucenie uniku, ugody, zgniłych kompromisów z komunizmem – dodał.

Czytaj także:

Pożegnanie Kornela Morawieckiego. Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego