We wtorek debata wyborcza w TVN. Wiadomo, kto weźmie w niej udział

Muniek: Nie wiem, gdzie byśmy dziś byli, jako Polacy, gdyby nie Kościół

"Co z tego, że jest wielu głupich księży? Możemy się oczywiście kwasić w nienawiści do pedofilii i tak dalej, ale od tego są sądy. Powinniśmy skupiać się na tym, co dobre, a tego w Kościele jest cała masa. Nie wiem, gdzie byśmy dziś...