Warszawa: Narodowy Marsz Różańcowy w odpowiedzi na prowokacje środowiska LGBT

Marsz Różańcowy ruszył z Placu Trzech Krzyży. Uczestnicy pochodu przejdą przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na Plac Zamkowy. Przez czas przemarszu wierni odmówią różaniec. Na Placu Zamkowym będzie miał miejsce akt przeproszenia – informuje Radio Maryja.

Organizatorem Marszu są środowiska narodowe. – Chcemy przypomnieć o tym, że różaniec to nie jest słabość, że katolicyzm to nie tylko nastawianie drugiego policzka. Chcemy przypomnieć również o tym, jak wielki różaniec miał wpływ na naszą Ojczyznę, na Europę. Chcemy przypomnieć o bitwie pod Lepanto, Wiedniu i wielu innych wydarzeniach, w których różaniec miał bardzo silny wpływ na rzeczywistość społeczną w Europie i chcemy się odwoływać do takiego archetypu rycerza – powiedział Robert Bąkiewicz, szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości.