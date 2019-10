Protasiewicz bezlitosny dla Schetyny i Neumanna. Pisze o "Gangu Olsena"

TVP Info opublikowało wczoraj nagrania ze spotkania, w którym udział brał szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. – Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę – mówił podczas rozmowy Neumann. Innym z wątków poruszonych przez polityka były zarzuty wobec nieżyjącego już prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mówiąc o problemach z prawem kandydatów PO, Neumann tłumaczy działaczom, że ewentualne zarzuty nie zaszkodzą politykom opozycji, bo będą traktowane przez wyborców jako ataki PiS-u. Mówiąc to Neumann wymienia listę nazwisk włodarzy miast, którzy mieli albo mają problemy z prawem. Wśród wymienionych jest nieżyjący już prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, przy nazwisku którego szef klubu PO-KO rzuca jednak zaskakującą uwagę. – Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach – mówi lider Platformy.

Do ujawnionych nagrań odniósł się na Twitterze były polityk PO Jacek Protasiewicz. "Wiele w europejskiej polityce widziałem, ale żeby przewodniczący partii i szef jej klubu parlamentarnego byli głównymi przyczynami nieuchronnej porażki? To tylko w PO... Co oni z tym projektem zrobili...? „Tusku”-musisz wrócić!" – napisał polityk. Protasiewicz przyznał, że jest mu szkoda Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "Współczuję, że musi bronić słów, które są nie do obrony. I zapewne będzie obciążona tą nieuchronną porażką, której nie jest ani przyczyną, ani sprawczynią... zawinił „Gang Olsena”,w którym są i Schetyna i Neumann i Budka oraz kilku 'dziennikarzy'” – podkreślił.

