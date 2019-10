Biedroń: Zakończymy bal Prawa i Sprawiedliwości

– "Niech żyje bal" – oto motto dzisiejszej władzy, ale my na lewicy mówimy: ludzi dobrej woli jest więcej i ci ludzie dobrej woli sprawią, że będzie inaczej, że będzie lepiej; zakończymy ten bal Prawa i Sprawiedliwości – mówił w Katowicach były prezydent Słupska.

Przekonywał też, że Polki i Polacy "dumnie kroczą, broniąc konstytucji". – Wiemy, że ta duma należy nam się wszędzie, gdziekolwiek mieszkamy, nie tylko w Warszawie, nie tylko, kiedy należymy do partii politycznej i do upadłości będziemy bronić swoich kolegów i koleżanek – to cytat z jednego z naszych kolegów, ale także wtedy, kiedy mieszkamy w miastach małych i średniej wielkości – nawoływał lider Wiosny.

Robert Biedroń dziękował wszystkim związanym z kampanią za zaangażowanie. – Dziękuję, że przypominaliście o naszym marzeniu, o Polsce równych szans, Polsce, na którą umówiliśmy się w naszej konstytucji. Przed nami ostatni tydzień kampanii – pełna mobilizacja – apelował.

Czytaj także:

"Na Konfederację oddaj głos królewno". Młodzieżowy spot KonfederacjiCzytaj także:

Była asystentka oskarża De Niro o molestowanie. Wcześniej zwolnił ją za oglądanie Netflixa w pracy