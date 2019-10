Wdowa po gen. Petelickim startuje do Sejmu z list PSL. I krytykuje PiS

Siedem lat po śmierci męża, Agnieszka Petelicka postanowiła wejść do polityki. Ciało Petelickiego z ranami postrzałowymi jego żona znalazła w sobotnie popołudnie, 16 czerwca 2012 r. na parkingu podziemnym apartamentowca na warszawskim Mokotowie. Z oficjalnym informacji wynika, że założyciel GROM-u popełnił samobójstwo.

Żona generała chce działać w Sejmie na rzecz służb mundurowych. – Należy stworzyć system zagospodarowania żołnierzy, aby wykorzystać ich doświadczenia i potencjał na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Oznaczałoby to przy tym możliwość powrotu do służby wielu z tych, którzy odeszli z wojska na skutek złej polityki kadrowej. Moje działania obejmą przy tym również funkcjonariuszy innych służb mundurowych – mówi Agnieszka Petelicka w rozmowie z portalem Onet. Dodaje: – Mam wrażenie, że polskie państwo łatwo wysyła żołnierzy na wojny, a potem pozostawia ich samych z ciężkim bagażem doświadczeń. Pilnej interwencji wymaga też to, co się robi resort spraw wewnętrznych wobec ochotniczych straży pożarnych.

Kandydatka PSL-u wyraża rozczarowanie obecnymi rządami. – Nie podoba mi się sposób rządzenia uprawiany przez PiS. Programy prospołeczne są ludziom potrzebne, ale nie mogą działać jak przysłowiowa marchewka. Mam tu na myśli m.in. przedwyborcze przyznanie trzynastej czy czternastej emerytury. Przypomnę, że gdy PSL i Kukiz proponowali wprowadzenie emerytury bez podatku, PiS tę propozycję odrzucił. Gdyby ta ustawa został przyjęta, emerytury wzrosłyby przeciętnie o ok. 250 zł miesięcznie. W skali roku byłoby to 3 tys. zł. PSL chce wprowadzić rozwiązanie systemowe, na stałe - znacznie korzystniejsze dla emerytów – mówi Petelicka Onetowi.

