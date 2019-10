Szef MON wystąpił do prezydenta o podwyżki dla żołnierzy

Szef MON wziął udział w przysiędze wojskowej blisko 1800 żołnierzy, którzy wstąpili do Wojska Polskiego i rozpoczęli przygotowawczą służbę wojskową. Żołnierze szkolili się w 29 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

– Moim zadaniem jest sprawienie, aby ci, którzy bronią naszej ojczyzny, byli godnie wynagradzani – mówił Mariusz Błąszczak. Minister przypomniał że w tym roku przeciętne uposażenia żołnierza zawodowego, wraz z dodatkami, wzrosło o blisko 600 zł do 5530 zł. Podkreślił, że kolejne podwyżki – do przeciętnie 6150 zł – są zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu oraz że we wrześniu wystąpił w tej sprawie do prezydenta. – Znając pana prezydenta Andrzeja Dudę, zwierzchnika sił zbrojnych, jestem spokojny, że pan prezydent ten wniosek zaakceptuje – wskazał.

– Służba w Wojsku Polskim nie jest łatwa, ale przynosi wiele satysfakcji. To wielkie wyróżnienie, ale to także odpowiedzialność. Jestem spokojny, że uniesiecie tę odpowiedzialność, że Polska jest bezpieczna – powiedział minister obrony narodowej.