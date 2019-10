"Łza się zakręciła". Niespodzianka dla Kwaśniewskiego na konwencji Lewicy

"Ole Olek!" – w rytm tej piosenki grupy Top One wchodził dziś na scenę podczas konwencji Lewicy w Katowicach były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Numer ten był przez niego wykorzystany w zwycięskiej kampanii przed wyborami prezydenckimi w 1995 roku. Pokonał wówczas ubiegającego się o reelekcję Lecha Wałęsę.

Były prezydent nie krył wzruszenia. – Łza się zakręciła, bo tańczyłem w rytm tej muzyki (...). Ale ta łza się kręci również dlatego, że widzę (...) tego ducha, tę atmosferę z tamtych czasów. To najmocniejszy dowód na to, że lewica wraca – powiedział Aleksander Kwaśniewski.





W swoim przemówieniu były prezydent apelował o oddanie głosu na Lewicę w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Zwrócił się m.in. do swoich wyborców. – Było ich bardzo, bardzo wielu. Wygrywałem w roku 1995, a w 2000 w pierwszej turze. Wiem, że losy potoczyły się różnie i wybory prezydenckie są inne niż parlamentarne, ale do tych moich wyborców, którzy dwukrotnie zaufali mi, którzy dali mi mandat sprawowania najgodniejszego urzędu w Polsce mówię, zagłosujcie, wróćcie do lewicy. Zaufajcie tym ludziom – mówił.

