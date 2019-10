Hartman do Kaczyńskiego: Jeżeli Klaudii Jachirze spadnie włos z głowy...

W Warszawie odbył się dziś Kongres Świeckości. Jest to inicjatywa na rzecz rozdziału Kościoła i państwa. Hasłem tegorocznej edycji tego wydarzenia było "Ultraprawica kontra Prawa Człowieka".

W czasie kongresu wystąpienie wygłosił Jan Hartman. Filozof przekonywał, że po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza "kampania nienawiści" prowadzona w mediach kontrolowanych przez rząd jest działalnością kryminalną. – Mamy empiryczne dowody na to, że taka działalność może prowadzić do zbrodni. Nie wolno nam przechodzić do porządku dziennego nad tym, co te media i ta władza z Klaudią Jachirą wyprawiają – podkreślał.

W swoim wystąpieniu Hartman skierował kilka słów do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. – Jeżeli włos z głowy spadnie Klaudii Jachirze, czy nie daj Boże coś się jej stanie, zostanie zaatakowana, to pan będzie osobiście temu winny, bo pan kontroluje i rządzi wszystkim, co dotyczy w Polsce władzy, rządzi pan również mediami – mówił. Jego zdaniem, przeciwko "satyryczce" (Klaudii Jachirze - red.) kampania nienawiści i to prezes PiS może ją jednym ruchem zatrzymać.

