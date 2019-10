Ks. prof. Bortkiewicz: Brakuje jasnej deklaracji rządu w zakresie prawnej ochrony życia

– Brakowało i brakuje mi jednoznacznej i jasnej deklaracji w zakresie działań dotyczących prawnej ochrony życia poczętego. Brakowało i brakuje mi jednoznacznej deklaracji polskiego rządu w sprawie wycofania się naszego państwa z tzw. konwencji stambulskiej, która póki co umacnia panoszenie się ideologii gender – stwierdził duchowny na antenie TV Trwam.

– Wiem, że żadnej z tych tęsknot i braków nie zmienię, gdy do władzy dojdzie tzw. opozycja, bo to, co dla mnie jest brakiem – dla tych ludzi jest spełnieniem. To, co mnie boli – dla nich jest radością. To, co mnie przeraża i niszczy – to przecież jest właśnie samym sednem programu totalnej opozycji. Wiem także, że żadnej z tych tęsknot i braków nie zmienię, gdy do władzy dojdzie jakaś formacja radykalnie prawicowa, konserwatywna czy katolicka w nazwie, bo takiej formacji po prostu nie ma. Takiej formacji, realnie mogącej zwyciężyć, nie ma – ocenił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.