Biegł z nożami i krzyczał "Allah Akbar". Niepokojący incydent na marszu LGBT

Zatrzymany mężczyzna to 41-letni Polak. Jest znany policji nie od dzisiaj. Był już wcześniej notowany za przestępstwa i wykroczenia.

"Działania policjantów podczas zabezpieczenia 11 Marszu Równości we Wrocławiu doprowadziły do szybkiego zatrzymania mężczyzny, który szedł z nożami w kierunku miejsca zgromadzenia uczestników marszu. Szedł i krzyczał m. in. »Allah Akbar«" – przekazał podinsp. Krzysztof Zaporowski z dolnośląskiej policji. Mężczyzna trzymał w rękach dwa noże. Wiadomo, że zatrzymany został przetransportowany do Trafił do jednego z wrocławskich komisariatów.

Marsz Równości przeszedł ulicami Wrocławia w sobotę. Pochód rozpoczął się ok. godz. 14. Parada była ubezpieczana przez mnóstwo mundurowych. Przemarsz spotkał się z kontrmanifestacją środowisk katolickich, które zamierzały przeszkodzić w pochodzie, odmawiając modlitwy przez megafon.

