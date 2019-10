Kaczyński o dopłatach do hektara: Na pewno będzie 1200 zł lub więcej

Kaczyński podkreślił znaczenie polskiej wsi oraz potrzebę jej ochrony. – Polskości w jej najlepszym znaczeniu, polskości, która ma konsolidować naszą wspólnotę i być coraz bardziej trwała, by zrealizować ten wielki plan jaki mamy, żeby Polska po raz pierwszy od tysiąca lat była krajem równie zamożnym, jak to się dzisiaj mówi: żeby miała PKB na zachód do naszych granic, czyli Niemcy jako ten punkt dojścia – mówił prezes PiS.

Następnie Kaczyński powiedział, że nie można powielać modelu innych państw, gdzie najpierw rozwijano miasta, a dopiero następnie prowincje. – To nigdzie nie wyszło. My chcemy, żeby się odbywała polityka zrównoważonego rozwoju skierowana także na wieś. My polską wieś szanujemy i jesteśmy dumni, że ją reprezentujemy i mamy tam największe poparcie. To przedmiot naszej największej satysfakcji i dumy –mówił Jarosław Kaczyński.

"Cenimy wiejską rodzinę"

Polityk mówił również o pomocy dla polskich rolników. – Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że na konta rolników będą wpływały takie sumy, które odpowiadają w złotówkach temu, co mają np. Niemcy. To nam się należy i to będziemy mieli. To na pewno będzie 1200 zł lub więcej od jednego hektara – mówił szef Prawa i Sprawiedliwości.

W dalszej część programu Kaczyński zarzucił politykom z PO, że przez lata traktowali polską wieś jako coś drugorzędnego. – Oni po prostu mieli i mają taki stosunek do polskiej wsi. My mamy inny, bo my przede wszystkim cenimy ciężką pracę, polską żywność i sukcesy w jej eksporcie, ale my cenimy także wiejską rodzinę i to przekazywanie wartości związanych z polskością, wiarą, dobrymi obyczajami – mówił Kaczyński.