Co Polacy myślą o Jachirze? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Przypomnijmy, że Klaudia Jachira to skandalizująca kandydatka KO do Sejmu. Niedawno polityk pozowała do zdjęć przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej z transparentem „Bób, Hummus, Włoszczyzna”, a z kolei kilka dni temu naśmiewała się z ofiar katastrofy smoleńskiej.

Te akcje spowodowały, że od Jachiry zaczęli się odcinać nawet politycy KO. – Uważam, że to jest zachowanie nieprzyzwoite. Źle świadczące o osobie, która w ten sposób próbuje być w jakiś sposób zauważona. Zrobiła krzywdę sobie, nam wszystkim – stwierdził niedawno Sławomir Nitras, przyznając, że Jachira powinna zrezygnować ze startu wyborach.

Podobnego zdania jest 42,6 proc. uczestników sondażu SW Research dla rp.pl. Zaledwie 16,1 proc. badanych było przeciwnego zdania. Z kolei 41,2 proc. respondentów nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat.