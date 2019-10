W Maszkienicach powstaje Ośrodek Praktyk Artystycznych. Prezentacja sztuki "Powrót Norwida"

Ośrodek Praktyk Artystycznych (OPA) jest przedsięwzięciem planowanym od dawna przez utworzony w Tarnowie 39 lat temu Teatr Nie Teraz, a co było kontynuowane przez istniejące od 1997 roku Stowarzyszenie Nie Teraz. Koncepcja utworzenia OPA to efekt wielu lat doświadczeń w pracy artystycznej, edukacyjnej i upowszechnieniowej w obszarze kultury.

Teraz punkt Ośrodka otwarty zostanie w Maszkienicach - wsi położonej w gminie Dębno w województwie małopolskim. Ośrodek Praktyk Artystycznych Dom Ludowy to w zamierzeniu miejsce spotkania ze sztuką (na początku sztuką teatru), ale też miejsce twórczej i konsekwentnej pracy artystyczno-edukacyjnej prowadzonej przez stały i specjalnie dobrany zespół twórców, współpracowników oraz wolontariuszy. Inicjatywa ta ma upowszechniać kulturę wyższą i sztukę wśród młodych Polaków.

Jednym z podstawowych założeń projektu OPA DL jest oparcie się na tradycji związanej z domami ludowymi, ludowym ruchem artystycznym, a w tym teatralnym oraz ludziach wciąż inspirujących się polską tradycją lokalną, dumnych ze swoich mniejszych Ojczyzn. Przewodnim motywem działań twórczych i edukacyjnych OPA DL będzie ludowość wpisana w obrzędy, inspirująca różnorodne kreacje oraz polska tradycja niepodległościowa. To wszystko, co ze świadomości Polaków próbowano wymazać po 1945 roku, a co jest naszym niezbywalnym dobrem narodowym, będziemy starali się uczynić podmiotowym w działalności OPA DL.

W nowo otwartym ośrodku zaprezentowana zostanie sztuka autorstwa Tomasza Antoniego Żaka i Kazimierza Brauna, "Powrót Norwida". To opowieść o umierającym człowieku odnalezionym w jakimś miejskim zaułku. Wszystko wskazuje, że utracił pamięć, choć przedstawia się jako Cyprian Norwid. Nikt mu nie wierzy, a policja zajmuje się ustaleniem jego tożsamości. Umieszczony w hospicjum człowiek pamięta wszystko, a siła jego wspomnień jest tak wielka, że zmienia rzeczywistość. To trochę tak, jakby z namalowanego obrazu schodzili do nas żywi ludzie, by potem zabrać nas ze sobą na drugą stronę.

Ten spektakl to również bolesna diagnoza polskiej emigracji, wymuszanej od pokoleń głupotą rządzących czy okupacjami, brakiem wolności, ale także zwykłą biedą. W ten sposób wciąż jesteśmy pozbawiani najwartościowszych ludzi, w tym twórców i artystów. I kiedy w końcu do nas wracają, to najczęściej w trumnach, przypominani lub ekshumowani po latach.

Patronat nad otwartym w Maszkienicach Ośrodkiem Praktyk Artystycznych i prezentacjami sztuki "Powrót Norwida" obejmuje tygodnik "Do Rzeczy".