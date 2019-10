Szef PSL-u na konwencji: Ręce precz od polskich przedsiębiorców

Podczas konwencji programowej Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił w obronie Pawła Kukiza.

–Powrót do tych korzeni witosowskich, do jednomandatowych okręgów wyborczy, o których Wincenty Witos mówił w 1924 roku, a dzisiaj mówi o tym Paweł Kukiz. Jest wierny idei. Nie poszedł na najemnika do PiS-u– mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Podjęliśmy się trudnego wyzwania. Można powiedzieć, poszliśmy w tych wyborach pod prąd. Pod prąd do góry. Z prądem płyną śmieci, a my nie z prądem popłyniemy, tylko pójdziemy i będziemy zdobywać szczyty i zwyciężymy – podkreślił szef PSL.

PSL o przedsiębiorcach

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że jednym z najważniejszych punktów programowych Koalicji Polskiej jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. – Nie stać cię, nie jesteś w stanie, jesteś samozatrudniony, nie udźwigniesz 1500 zł w przyszłym roku. Tak mówi wielu kupców, wiele osób prowadzących małą działalność gospodarczą. My proponujemy dobrowolny ZUS tak, jak w Niemczech. Nie jesteś w stanie go zapłacić, nie płacisz, masz wakacje od ZUS-u – mówił szef ludowców na konwencji.

Lider PSL ponadto podkreślał, że jego partia będzie bronić przedsiębiorców. – Ręce precz od polskich przedsiębiorców. Nie wolno ich zadusić, obedrzeć ze skóry, podnosić podatków, ciemiężyć. A jak chcemy poodnosić pensje – bardzo dobrze, my jesteśmy jak najbardziej za, ale nie za czyjeś pieniądze, tylko za pieniądze budżetowe– ocenił polityk, dodając, że opowiada się za podnoszeniem kwoty wolnej od podatku jest lepszym rozwiązaniem niż szybki wzrost płacy minimalnej.

– Wzrostu gospodarczego nie realizują urzędnicy, politycy, posłowie czy senatorowie. Nie realizuje nawet największy na świecie prezes. Realizują polscy przedsiębiorcy. Bardzo wam jestem wdzięczny– podkreślał Kosiniak-Kamysz.

