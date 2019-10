"Kornel Morawiecki to był zdrajca", "PiS sfałszowało eurowybory". Haniebne słowa Wałęsy na konwencji KO

Skandaliczne wypowiedzi Lecha Wałęsy padły podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent w szokujących słowach wyraził się o bohaterze Solidarności Walczącej Kornelu Morawieckim, który został wczoraj pochowany na Wojskowych Powązkach.

– Środek stanu wojennego, atakują nas ze wszystkich stron. A on sobie, kozak, Solidarność Walczącą zakłada! Co to jest proszę państwa? To jest zdrada! Zdrajca! Myśmy to olali, bo wiedzieliśmy, że on sobie pokozaczy, on nic tam nie potrafi, olaliśmy go – mówił Wałęsa o zmarłym w poniedziałek Kornelu Morawieckim.

Były prezydent posunął się także do insynuacji, że PiS sfałszowało wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak jednak wskazał, sam nie ma dowodów.

– Mam informacje, że PiS pokrzywiło wybory komputerowo i znów to zrobi. Nie mam dowodów, ale sprawdźcie to – stwierdził. – Jestem daleki od spiskowej teorii dziejów, ale wybory do PE po raz pierwszy wzbudziły moją nieufność – dodał Wałęsa.

Szokujące słowa Wałęsy o Kornelu Morawieckim wywołały falę komentarzy polityków, dziennikarzy i internautów w mediach społecznościowych.

"Fatalne błędy wasze"

Wałęsa posunął się również do ostrej krytyki... samej Koalicji Obywatelskiej. Na tydzień przed wyborami były prezydent wytknął opozycji wiele błędów.

– Zastanawiam się, dlaczego macie wymienione wszystkie mankamenty i złe zarządzanie PiS-u, dlaczego naród odbiera was tak jak odbiera. Ja wiem, dlatego zwyciężałem i dobrze was prowadziłem. Ale w tym czasie słuchaliście mnie, a od jakiegoś czasu nie słuchacie – powiedział Wałęsa, zwracając się do liderów KO.

– Prosiłem was, (...) prezydenta Komorowskiego, premiera Tuska. Człowieku, jeśli ty ich nie rozliczysz, oni ciebie rozliczą. Nie rozliczyliście ich. Drugi, wielki mankament. Pozwoliliście im na papierach Kiszczaka wmówić, że Wałęsa to agent. No wiecie co… – mówił dalej, krytykując przywódców Koalicji.

Były prezydent zauważył także, że politycy KO zostali mimowolnie "wciągnięci na niewygodne tematy". – Na aborcję, na podważanie konkordatu i inne rzeczy. Nie wolno było dać się! Oni was specjalnie wciągnęli, żeby te inne rzeczy (...) można wam dopisywać i w was ładować. Dlatego nie tak się zwycięża. Te rzeczy się załatwia w inny sposób, nie wyborczy. Trzeba było krótko powiedzieć. Podtrzymujemy konkordat, nie będziemy dyskutować o tych sprawach, nigdy w kampanii wyborczej. Fatalny błąd – wyliczał Wałęsa.