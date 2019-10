"Nie łudźmy się, taki jest plan...". Schetyna o Kaczyńskim na konwencji KO

Podczas swojego wystąpienia Schetyna snuł wizję, zgodnie z którą całe państwo zostało upartyjnione przez Jarosława Kaczyńskiego. Lider PO zarzucił rządzącym, że na ich działalności cierpi polskie wojsko, sądy czy media publiczne.

– Dwór Kaczyńskiego, Banasie, Misiewicze, Kuchcińscy i inne dworzanie i dwórki mają w państwie rządzić wszystkim. Mediami publicznymi nie kierują przecież dziennikarze, tylko ludzie Kaczyńskiego. Prezesami Spółek Skarbu Państwa nie zarządzają już menadżerowie, tylko ludzie Kaczyńskiego. Wojskiem i polityką zagraniczną kierują już nie doświadczeni generałowie i dyplomaci, tylko ludzie Kaczyńskiego. Tak, jak już prokuraturą i Trybanałem Konstytucyjnym, tak wszystkimi sądami, łącznie z Sądem Najwyższym, mają rządzić ludzie Kaczyńskiego. Tego jeszcze Kaczyńskiemu brakuje. Nie łudźmy się, taki jest plan. Jego ludzie mają też rządzić samorządami i mediami prywatnymi. Wtedy projekt władzy absolutnie zostanie w całości zrealizowany – mówił Grzegorz Schetyna na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.

Apel Schetyny

W dalszej części swojego wystąpienia lider PO zaapelował do szefów innych ugrupowań. – Zwracam się do panów Kosiniaka-Kamysza i Kukiza, do Czarzastego, Zandberga i Biedronia, do liderów Konfederacji o jasne zapewnienie. Po wyborach żadnych paktów z Kaczyńskim. Większość Polek i Polaków od nas tego oczekuje, by jutro mogło być lepsze. Zwyciężymy – mówił Grzegorz Schetyna na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.

Polityk podkreślał, że sondaże Prawa i Sprawiedliwości spadają, a zjednoczona opozycja może wygrać najbliższe wybory i stworzyć rząd. – Chyba że Kaczyńskiemu uda się powtórzyć niesławny manewr z przekupstwem radnego Kałuży na Śląsku. Przekupić kogoś z opozycji, by zachować swoją władzę. To ich polityka. Dlatego dziś, z tego miejsca z apelem do wszystkich sił opozycyjnych. Do PSL-u z Kukizem’15, do SLD, Razem i Wiosny, a także do Konfederacji. Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim, z człowiekiem który od wielu lat sieje w naszym kraju nienawiść, a od 4 lat systematycznie go niszczy – mówił lider PO.