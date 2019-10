PiS nie daje szans opozycji, cztery komitety w Sejmie

Badanie zostało zrealizowane przez Polska Press Grupę we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Dobra Opinia. "Partia Jarosława Kaczyńskiego poprawia wynik sprzed czterech lat aż o ponad 10 pkt. proc., chociaż z uwagi na wyniki innych komitetów, nie przełoży się to na szczególnie duży wzrost liczby mandatów dla PiS" – czytamy w komentarzu do badania.

Z sondażu wynika, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości deklaruje 48,3 proc. respondentów. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 27,7 proc. Trzecie miejsce podium należy do Lewicy – chęć oddania głosu na SLD, Wiosnę oraz Razem zadeklarowało 12,4 proc. respondentów. Do Sejmu dostałoby się jeszcze PSL (razem z Kukiz'15) z poparciem 6,5 proc. badanych. Według badania poza parlamentem znalazła się Konfederacja (4,2 proc.).

Ponad połowę elektoratu trzech komitetów stanowią kobiety. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości jest ich 56,1 proc., dla Koalicji Obywatelskiej jest to 55,4 proc., natomiast jeśli chodzi o Lewicę, to kobiety stanowią 57,7 proc. wszystkich głosów tego komitetu. Na przeciwległym biegunie znajdują się PSL-Koalicja Polska i Konfederacja. Elektorat sojuszu ludowców z Kukiz’15 to w 67,1 proc. mężczyźni. Z kolei w przypadku Konfederacji (m.in. KORWiN, Ruch Narodowy, Grzegorz Braun) jest to aż 70,9 proc.

