"Ostatnia puszka prezydenta Pawła Adamowicza". Wiadomo, na co przeznaczono pieniądze

– „Ostatnia puszki prezydenta Pawła Adamowicza" została rozdysponowana. Dzięki pomysłodawczyni akcji Patrycji Krzymińskiej oraz niezwykłej ofiarności Polaków i osób z całego świata zebrano prawie 16 mln zł. Dziękuję wszystkim za wasze wielkie serca. Pamiętajcie, że dobro wraca – poinformowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wśród wyposażenia dla gdańskich szpitali znalazły się m.in. karetka typu N (dla noworodków), dwa rezonanse magnetyczne, dwa system monitorowania pacjenta, głowica echo do ultrasonografu, echokardiograf, dwa aparaty do znieczulania, trzy materace przeciwodleżynowe, fotel kąpielowy, laser do leczenia blizn pooparzeniowych, USG, inkubator, RTG, tomograf komputerowy czy zestaw do trudnej intubacji oraz do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych.

Internetowa zbiórka w ramach „Ostatniej puszki Pana Prezydenta dla WOŚP" została zorganizowana przez Patrycję Krzemińską. Stało się to po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza w czasie finału WOŚP 13 stycznia w Gdańsku. Inicjatorka chciała zebrać wśród znajomych tysiąc złotych. Szybko jednak akcja zyskała popularnośći rozrosła się do niespodziewanych rozmiarów.